Venemaa maleäss Putini toetamisest: elus on hetki, mil ei saa vait olla

Venemaa maletajale tõi karistuse tema avalik pöördumine pärast Venemaa tungimist Ukrainasse. Karjakin teatas veebruari lõpus sotsiaalmeedias: "Avaldan teile, meie juht [Putin], oma täielikku toetust Venemaa huvide ja rahva kaitsmisel, samuti ohtude kõrvaldamisel ja rahu kehtestamisel. Loodan, et meie vapper armee täidab kiiresti kõik talle pandud ülesanded."

32-aastane Karjakin teatas nüüd Venemaa RT telesaates, et oli teadlik, et "erioperatsioonist" rääkimine on riskantne ja võib kaasa tuua sanktsioonid.

"Elus on hetki, mil sa ei saa vait olla. Ütleme nii, et keegi solvab su naist, kas sa segad vahele? Iga normaalne inimene teeb seda. Poliitikas on sama asi, et vaikida ei saa. Ma ei tea, kuidas ma seda ütleks, et seda õigesti seletada, aga arvan, et oli selge, et ma ei saa vait olla," rääkis Karjakin, kes esindas sportlaskarjääri alguses Ukrainat.

Karjakin on sündinud Krimmi piirkonnas, mille Venemaa vallutas Ukrainalt 2014. aastal.

Maletaja lisas, et kui saaks ajas tagasi minna, annaks ta Ukraina sõjale täpselt sama kommentaari. "Ma teadsin, mida ma teen. Aga isegi kui ma selle hetke juurde tagasi pöördun, ei kahetse ma ikkagi midagi," rõhutas Karjakin.

Rahvusvahelise maleliidu FIDE eetika- ja distsiplinaarkomisjon määras Karjakinile kuuekuulise võistluskeelu eelmisel nädalal. FIDE hinnangul põhjustas Karjakini sõda pooldav kommentaar negatiivset tähelepanu ja heitis malele halba varju.

"Sergei Karjakini kommentaarid Ukraina sõja kohta on saanud sotsiaalmeedias ja mujal murettekitavalt palju negatiivset tähelepanu. Kommentaarid seavad antud juhul halba valgusse kogu meie spordiala. Vastavalt FIDE käitumiskoodeksi punktile 2.2.10 kehtib Karjakinile alates 21. märtsist kuuekuuline võistluskeeld," seisis maleliidu avalduses.

Karjakin on nimetanud FIDE otsust häbiväärseks. "FIDE poolt oodatud, kuid häbiväärne otsus. Sport on jalge alla tallatud. Esiteks olen ma oma kodumaa patrioot ja alles teiseks sportlane."