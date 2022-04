VIDEO | Ott Tänak alustas Horvaatia ralliks valmistumist

Tänak rääkis hiljuti WRC kodulehe vahendusel, et iga testipäev tuleb maksimaalselt ära kasutada. "Asfalt oli kindlasti meie nõrk koht. Testimisreeglite tõttu ei saa me eriti arendusega tegeleda. Peame need kolm päeva ära kasutama. Mehed töökojas töötavad väga kõvasti ja nagu olen varemgi öelnud: näen autos suurt potentsiaali."

"Tean, et kõik töötavad tiimis täiskiirusel, et auto asfaltil paremaks teha," lisas Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville. "Me ei ole seal, kus tahame, aga olen kindel, et saame asjad paika ja oleme (Horvaatias) konkurentsis."