Venemaa laskesuusakoondise peatreener: Ukraina fašism liigub tasapisi Euroopasse

"Naaseme 90ndatesse, kui riigis oli banditism ja nüüd on see tõusnud kõrgemale tasemele, tehakse, mida tahavad," vahendab treeneri sõnu portaal sport.ua.

"Jälgin Ukrainas toimuvat tähelepanelikult ja minu jaoks on see väga valus, kuid seal on fašism, mis liigub tasapisi Euroopasse," lisas Kaminski.