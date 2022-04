Neidude U19 koondist ootab ees EM-valikturniir Šotimaal

Šotimaal toimuval valikturniiril ootab neidude U19 koondist ees kolm kohtumist: 5. aprillil on vastaseks Kosovo, kolm päeva hiljem, 8. aprillil kohtutakse võõrustajariigiga ning Kasahstani eakaaslastega võetakse mõõtu 11. aprillil. Aprillikuisel turniiril on mängus koht A-tugevusgrupis 2022/23 aasta EM-valikturniiri esimeses ringis.

Koondise peatreeneri Richard Barnwelli sõnul ollakse valikturniiri eel positiivselt meelestatud ning eesmärk on jätkata arengut plaanitud suunas. „Eelmisel valikturniiril võitsime ühe mängu ning vähemalt sama arvu võite soovime saavutada ka Šotimaal. Samas on meie eesmärk varasemat ületada ja tulla koju vähemalt nelja punktiga. Šotimaa on kindlasti väga tugev vastane, ent mängud Kosovo ja Kasahstaniga tõotavad tulla tasavägisemad. Anname endast parima, et võidurõõmu tunda,” rääkis Barnwell.