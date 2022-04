A-koondise esitused annavad hinnangu kogu riigi jalgpalli tervisele ja tasemele. Loomulikult tuleb jalgpallis ette igasuguseid tulemusi ja libastuvad ka kõige suuremad, kuid Eestis räägiti Küprosega peetavatest play-out’i kohtumistest üle aasta ning juba enne matše tõdeti, et need on peatreener Thomas Häberli ajastu kõige tähtsamad mängud. Lõpuks juhtus aga nii, et mehed ei olnudki kõige tähtsamaks kohtumiseks valmis.