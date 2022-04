Pärnu asetab suureks muutunud seerias favoriidikoorma endiselt Kalev/Cramo õlgadele, harjumatus olukorras olev Kalev peab leiutama

Pärnu Sadam alistas veerandfinaali esimeses mängus võõrsil Kalev/Cramo 67:60, nelja sekka pääsemiseks on vaja kahte võitu. Esimene šanss on selleks täna kodusaalis.

Enne seeria algust oli favoriit valitsev meister Kalev/Cramo, aga täiesti loogikavastase tulemusega teisipäeval tegu polnud. Selle hooaja omavaheliste mängude seis oli 1:1 ja Kalev pidi tegutsema pooliku tagaliiniga. Puudu olid Silas Melson ja Marcis Vitols, teisel poolajal kukkus vigastuse tõttu ära Donovan Jackson.

„Cramo on Cramo. Ma küll ei ütleks, et nii pidigi minema. Seeria favoriidid on endiselt nemad,“ jäi Pärnu peatreener Heiko Rannula tagasihoidlikuks.

Kuigi seis on lootustandev, on Pärnu jaoks keerulisem osa alles ees.