Serbia jalgpallur: olen kindel, et venelased hoiavad meile MMil pöialt

34-aastane serblane avaldas, et omab venelastega tugevat sidet: "Ma mäletan veel aegu, kui mängisin koondises ja me ei pääsenud EMile. Hoidsime siis alati mitmete serblastega hoopis Venemaa koondisele pöialt. Seega olen veendunud, et paljud venelased toetavad MMil ka Serbiat. Tänu sellele oleks mängijatel ka lihtsam MMil mängida."

Venemaa sõjategevust Ukrainas Tošic aga otseselt hukka ei mõistnud: "Ma loodan, et see saab varsti läbi ning Venemaa jalgpallurid ja teised sportlased saavad õigepea jälle suurvõistlustel osaleda. Me kõik tahame, et maailm oleks jälle endine."