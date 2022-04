Eesti jalgpalliliit: Euroopa häältest üksi ei piisa, et Venemaa FIFA-st välja visata

"Et teemat kommenteerida, on väga oluline aru saada, mis on võimalused. FIFA põhikirja järgi saab liikmelisust peatada FIFA kongress FIFA nõukogu ettepanekul ja seda peab sel juhul toetama 75% FIFA liikmetest. Teisisõnu on selleks tarvis väga laia toetust, peaaegu konsensust, esmalt nõukogus ja seejärel kongressis. Sellist konsensust pole. Näiteks Euroopa moodustab FIFA-st vaid ca 25%, muu maailm ca 75%, mis näitab, et Euroopa häältest üksi ei piisa.