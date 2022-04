Eesti koondis sai Davis Cupil raske loosi

Sloveenia koondises on koguni kuus mängijat, kes meie hetke esireketist Daniil Glinkast (ATP 970) edetabelis eespool. Aljaz Bedene (ATP 141) parim edetabelikoht oli 2018. aastal koguni 43. ja Blaz Rola (ATP 182) parim edetabelikoht 78. Veel on sloveenlastel võimalik koondisesse kaasata Blaz Kavcic (ATP 432), Tomas Lipovsek Puches (ATP 666), Matic Spec (ATP 721) ja Tom Kocevar-Desman (ATP 859).

„Sloveenia on väga tugev meeskond. Nende esinumbrid asetsevad teises sajas, aga mõned aastad tagasi olid esisaja mängijad. Küll aga ei ole kõik nende parimad Davis Cupil alati kaasa mänginud,“ on kapten Ekke Tiidemann vastaste kohta eeltööd teinud. „Nii, nagu alati, on meil omad võimalused olemas. Kodus oleme viimastel aastatel edukad olnud ehk saame seekord võõrsil ka Maailmaliiga teises grupis esimeses ringis võidu kirja,“ on Tiidemann lootusrikas.