KUULA | „Futboliit“: kas Eesti koondise põrumine Küprosel tulenes senirääkimata asjaolust? Itaalia koondise halenaljakad halamised

Miks ei suutnud Eesti Küprosel kümne vastase vastu peaaegu mitte ainsatki normaalset rünnakut üles võtta ning mida oodata juba juunis algavast D-liiga turniirist? Kas kaotuses on süüdi mängijad, Thomas Häberli või keegi kolmas? Kas tegu on Eesti koondise jaoks pöördumatu katastroofina või on meedias mudaliigasse langemise olulisust üle tähtsustatud?