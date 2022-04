Nord Aid/Cramo on ainus võiduta meeskond, nad on kaotanud kõik 21 mängu. Rae Koss võitleb koos Eesti Maaülikool/Skarconi ja Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku gümnaasiumiga play-offi viimase koha eest - kõigil klubidel on tabelis 8 võitu ja 13 kaotust.

Ülekannet näevad tasuta Delfi Kogupaketi tellijad.