Šahtari tegevjuht: FIFA ametnikud elavad teises reaalsuses, nad peaks Genfi järve asemel imetlema Mariupoli

"Kui Venemaad sellest organisatsioonist välja ei visata, samal ajal kui kogu maailm on juba Venemaa vastu, on see kummaline ega mahu mulle pähe," sõnas Palkin, vahendab Ukraina portaal Sport.

Ühtlasi avaldas Šahtari tegevjuht imestust, et kui Venemaa küsimust ei võetud isegi päevakorda, siis leidis FIFA aega, et peatada Pakistani, Zimbabwe ja Keenia alaliidu tegevus. Ukraina jalgpallijuht rõhutas, et need riigid, kes välja visati, teevad kindlasti palju vähem kurja kui Venemaa föderatsioon.