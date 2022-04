Ekslaskesuusataja Fourcade astus Venemaa sportlaste kaitseks välja

Fourcade tunnistas nüüd, et ei kartnud oma teo eest karistust. "Kui oleks tulnud karistus, siis see oleks puudutanud ainult mind. See oli minu otsus. Ma ei kartnud, et meie meeskond saab karistada. Kuid see ei olnud poliitiline tegu, see oli lihtsalt inimlik tegu. Nägin pettumust Venemaa treenerite ja abipersonali silmis, nägin pisaraid sportlaste silmis. Seda ei tohiks juhtuda," rääkis Fourcade Match TV-le.