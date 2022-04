Valtteri Bottas seadis julge eesmärgi: edestada Mercedese meeskonda

"Kuues koht oleks olnud realistlik eesmärk, aga pole vaja muretseda. Jah, küll need punktid tulevad. Siit on hea edasi minna," ütles Bottas, vahendab Ilta-Sanomat.

Paljulubav hooaja algus on Šveitsi meeskonna ootusi selgelt tõstnud. Bottas ütles Autospordile, et pole pidanud enda liitumist Alfa Romeoga kahetsema.

"Ma arvan, et see peab nüüd olema meie eesmärk, et oleme Ferrari ja Red Bulli järel parim tiim," ütles Bottas. "See annab meile motivatsiooni. Loodetavasti suudame välja sõita viienda koha [Ferrari ja Red Bulli sõitjate järel] . See oleks meie jaoks suur samm edasi."