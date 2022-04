Norralanna esines FIFA kongressil kriitilise kõnega, mis pälvis nii aplausi kui hukkamõistu

Klaveness rääkis oma kõnes inimõigustest ning süüdistas FIFA otsustajaid selles, et Katari 2022. aasta MM-i staadionite ehitustel on hukkunud ja saanud vigastada väga suurt hulk võõrtöölisi.

Norralanna sõnavõtu mõistis hukka näiteks Hondurase jalgpalliliidu peasekretär Jose Ernesto Mejia, kes ütles: "See ei ole koht, kus sellistest asjadest rääkida. See on jalgpall. Me oleme siin kõik koos, kui üks ühine pere."