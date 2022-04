Vene suusatreener süüdistas Norrat: teie pommitasite Liibüa tsiviilelanikke. Kas teid tuleks karistada?

Intervjuus championat.com-ile küsiti Borodavkolt, kas Venemaa koondis on saanud suusaüldsuselt toetust pärast seda, kui rahvusvaheline suusaliit (FIS) keelas venelastel Ukraina sõja tõttu rahvusvahelistel võistlustel osalemise. Borodavko sõnul on nad toetust “loomulikult” saanud.

FIS ei tõtanud alguses venelasi rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldama, kuid tegi selle otsuse pärast seda, kui Norra, Rootsi ja Soome suusaliidud nõudsid valjuhäälselt Venemaa koondise kõrvaldamist. Norralased haarasid initsiatiivi ja teatasid esimesena, et ei luba venelasi oma MK-le [Oslosse], kui FIS seda ise ei tee.

"Venemaad süüdistatakse kõigis pattudes. Kas samas norralased teavad, et nende lennukid pommitasid Liibüa kaitsetuid elanikke ja viskasid alla üle 500 pommi? Võib-olla eemaldavad nad end nüüd võistlustelt ja karistavad end tagasiulatuvalt? Mõelge enne, kui üht riiki ja sportlasi süüdistate," teatas Borodavko kurjalt.

Hiljem on näiteks Norras ja Ühendkuningriigis toimunud uurimisel jõutud järeldusele, et Liibüa kodusõjaga liitumine toimus liiga vähese informatsiooni ja valede oletuste alusel. Ühendkuningriigi 2016. aasta raporti kohaselt ei olnud võimalik tagantjärele tõestada, et Liibüa valitsus kujutas tsiviilelanikele reaalset ohtu.