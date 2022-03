Mäe: praeguses olukorras võtan õnnitlused hõbemedali puhul vastu

Adariga, kellest sai viiekordne Euroopa meister, pole lihtne maadelda, sõnas Mäe: „Tema vastu on keeruline mingit taktikat kasutada – et esimese hoiatuse passiivsuse eest saan mina, teise tema ja siis on mul eelis. Adar on ohtlik. Niipea, kui vea teed, võtab ta punktid ära. Matši lõpus võinuks ma paremini tegutseda, aga kaotasin väga tugevale vastasele.”

Mäe ei soostunud spekuleerima, kas parema ettevalmistuse korral olnuks tulemus teine. „Oleksid maadluses ei maksa.”