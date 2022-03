Jalgpalliliit tänas pikaaegseid töötajaid ja kuulutas välja aasta teo

Jalgpalliliidu aasta töötajaks valiti noortekoondiste administraator Even Laanemaa, kirjutas jalgpall.ee. Aasta teo auhinna pälvis noortetööjuhtide projekt käivitamine. Projekti eesmärk on klubides arendada välja heal tasemel ja klubi huvidest lähtuv noortesüsteem. Muuhulgas tähendab see nii treenerite kui ka noormängijate arendamist ja kvaliteedi tõusu.Auhinna võttis EJLi tehnilise osakonna nimel vastu tehniline direktor Janno Kivisild (pildil).