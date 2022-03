Venemaa tennisistid peavad Wimbledoni pääsemiseks Putinist lahti ütlema

"Me tahame kirjalikku garantiid, et nad ei saa raha Putinilt, Putini administratsioonilt ega Valgevenelt. Nad peavad näitama, et nad on sõltumatud ja neutraalsed sportlased, kellel pole Putiniga mingit seost. Nõuame kinnitust, et sportlased ei toeta Putinit, Venemaad ega Valgevenet," ütles Huddleston ajalehe Mirrori teatel.