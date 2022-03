FIFA president põhjendas Venemaa liikmelisuse säilitamist: peame olema sallivamad, mõistvamad

Tänase kongressi üheks päevakorrapunktiks oli "Liikmete keelustamine või väljaheitmine alaliidust", kuid Venemaa vutiliidu teema arutlusele ei tulnudki. Hääletusele pandi hoopis Pakistani, Zimbabwe ja Keenia liikmelisuse peatamine – otsus, mis enamuse häältega ka vastu võeti. Põhjuseks, et nimetatud riikide valitsused on otseselt sekkunud kohaliku jalgpalliliidu tegemistesse.

"Otsus Venemaa kohta [eemaldati MM-sarjast] tehti umbes kuu aega tagasi. Venemaa jalgpalliliit pöördus spordikohtu poole ja me ootame tulemusi – vaatame, mis edasi saab. Loodan siiralt, et konflikt saab läbi ja saame taas koos jalgpalli mängida. Sest seda on siin riigis vaja. Venemaa on jalgpalliriik, nagu iga teinegi föderatsioon, mille tegevus pole peatatud. Kui FIFA kongress ei suuda inimesi ühendada, on meil parem peatuda ja koju minna," vastas Infantino küsimusele, kas Venemaa vutiliidu jätkamine FIFA-s on õige.