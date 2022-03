Ahistamisskandaal viis ametist Soome olümpiakomitee kõrge ametniku

Yle Sport teatas eelmisel nädalal, et Lehtimäki sai eelmisel sügisel hoiatuse kahe naiskolleegi suhtes kohatu käitumise eest. Ta oli saatnud naistele ebasündsa sisuga sõnumeid.

Nüüd on Yle Spordile laekunud info, et Lehtimäki juhtumi uurimisel on esile kerkinud ka füüsiline ahistamine.