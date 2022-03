Kaarel Kose NHLi päevik: sogastest Las Vegase tehingutest, Philadelphia patiseisust ja Minnesota lootustest

Võimalik, et see on ka üks motivaatoreid mehele, kes samas play-off seerias tiimi olulisimaks meheks kasvas, visates 10 väravat ja lisades 11 söötu. Alates aastast 2013 on ta olnud Philadelphia kapten. Nüüd juba oma endise kapteni vastu sai Philadelphia Owen Tipetti ning 2024. või 2025. esimese ringi drafti- ning lisaks veel 2023. aasta kolmanda ringi drafi valiku. Ja kui tundub, et seda on näruselt vähe ühe NHLi superstaari kohta, siis on teil õigus! Põhjus on selles, et ründajal oli lepingusse pandud ainsa võimaliku järgmise klubina Florida Panthers ja viimasel polnud mingit huvi iseenda pakkumisi üle trumbata. Juba on härra ka esimese mängu uue tööandja eest pidanud ja 2 söödupunkti kukrus (neist esimene 36. sekundil). Miskipärast arvan, et seni vaid ühte tiimi oma NHL karjääris esindanud mees väga õnnetu ei ole, kuuldud juttude põhjal loodab ta lõpuks Stanley karika massi oma kätega katsuda. Florida Panthers on selgelt pannud kogu panga selle hooaja play-offidele. Niigi liiga absoluutsesse tippu kuuluv röster on veelgi tugevnenud, kui kapten Barkovi kõrval on ründekolmikus koha sisse võtnud Claude Giroux. Et kõige olulisemates mängudes värske olla, on lisatud sügavust kaitsesse, Montreal Canadiensist toodi Ben Chiarot ja Buffalost Robert Hagg. Peagi saame hakata hindama, kas need diilid on olnud õigustatud ja kas seni Floridat vältinud karikas lõpuks ka päiksepaiste osariiki tuleb. Mängude spordiennustuse statistikat näitab OlyBet NHL portaal.