Itaalia jalgpallikoondisel avanes ootamatu võimalus ikkagi MMile pääseda

Iraani koondist ähvardab nüüd tänavuselt MM-ilt diskvalifitseerimine, kuigi meeskonnal õnnestus turniirile kvalifitseeruda. Kui Iraani meeskonda tõesti finaalturniirile ei lasta, saab selle koha FIFA edetabelis kõrgeimal kohal asuv mittekvalifitseerunud meeskond, milleks on just Itaalia. Euroopa meister on maailma edetabelis kuuendal kohal.