Flora andis koondise poolkaitsja Rootsi esiliigasse laenule

"Selles olukorras, milles ma praegu olen, on raske leida midagi paremat kui Rootsi Esiliiga. Nagu ma varem ütlesin, on paljudel võistkondadel juba meeskonnad komplekteeritud ja pole vaja uusi mängijaid. Taseme mõttes on parem ikka mängida mingi arv mänge Rootsi Esiliigas kui sama arv mänge Eestis," ütles Kreida.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: "Kreida puhul läks kõik plaanipäraselt. Leidsime talle klubi välismaalt. Selge on see, et meil Floras on keskväli korralikult komplekteeritud ja mõistlik oli välismaa suunas tegutseda. Kreidal on oluline nüüd normaalsesse hooaja rütmi sisse saada ja töötada selle nimel, et uues klubis ennast stabiilselt põhikoosseisu mängida."