Pekingi olümpialt pronksmedali võitnud Kelly Sildaru on freestyle-suusatamise maailma tippsõitjate seas püsinud juba seitse hooaega. Need on olnud eripalgelised aastad. Nii nagu väike Kelly kunagi isa Tõnise juhendamisel alustas, liiguti ka tippkonkurentsis neli esimest aastat paarisrakendina. Viimased kolm aastat on Sildaru treeninud oma elukaaslase Mihkel Ustavi näpunäidete järgi. Suuri võite on mahtunud mõlemasse ajastusse. Nii nagu ka suuri tülisid ja intriige.