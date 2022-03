FIFA kuulutas vene keele oma ametlikuks töökeeleks, Vene alaliit jäeti jalgpalliperre alles

Tänase kongressi üheks päevakorrapunktiks oli "Liikmete keelustamine või väljaheitmine alaliidust" ning kuna teema kohta rohkem eelinfot ei antud, oli õigustatud ootus, et arutlusele tuleb ka Ukrainale kallale tunginud riigi vutiliidu liikmelisus, kuid hääletusele pandi hoopis ainult Pakistani, Zimbabwe ja Keenia liikmelisuse peatamine - otsus, mis enamuse häältega ka vastu võeti.

"Mul on hea meel, et FIFA ei keskendu poliitilistele protsessidele, vaid teeb otsuseid vastavalt oma hartale," ütles Venemaa jalgpalliliidu aupresident Vjatšeslav Koloskov Sport-Expressile.

"Harta reeglite järgi Venemaa jalgpalliliidule mingeid pretensioone ei olnud. See on märk austusest spordi põhimõtete, Venemaa Föderatsiooni ja Venemaa jalgpalliliidu vastu. Ilmselt olid ka meie seda mõjutanud, et seda teemat (Venemaa liikmelisust - toim) päevakorras ei olnud. Nüüd tuleb meil järgmisest hooajast taastada võimalus taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda."