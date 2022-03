Rootsi korvpalliliit viskas Moskva CSKA-ga liitunud tähtmängija koondisest välja

"Alaliidu peasekretär Fredrik Joulamo rääkis Jonas Jerebkoga Venemaa klubiga liitumise teemal ja tõi välja, et see otsus on selgelt vastuolus alaliidu väärtustega ja selge hoiakuga Venemaa tegevuse suhtes. Pärast seda jutuajamist oleme kahjuks sunnitud teatama, et Jonas Jerebkol pole enam võimalik koondist esindada," seisis korvpalliliidu avalduses.

35-aastase Jerebko otsus CSKA-s mängima hakata võeti Rootsis vastu suure pahameelega. Venemaa korvpall on Ukrainale kallale tungimise tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud ja pealegi on CSKA näol tegu armeetiimiga.

Näiteks teatas Jerebkot aastaid toetanud joogifirma Vitamin Well, et lõpetab palluriga sponsorlepingu. Lisaks pidi sportlase kodukoha Kungsbacka uus korvpalliväljak hakkama kandma Jerebko nime, aga kohaliku korvpalliklubi juht Martin Wendelbo ütles ajalehele Kungsbacka-Posten, et plaanile tuleb kriips peale tõmmata.

Sportlane ise pole teemat kommenteerinud.

Jerebko on Venemaal ka varem mänginud. 2019. aastal liitus ta pärast NBA-st naasmist Moskva oblasti Himkiga, aga 2021. aasta alguses lõpetas ta isiklikel põhjustel lepingu. Jerebko ütles toona, et Himki jäi talle suure summa võlgu ja lisas, et Venemaale ei soovi ta mõnda aega tagasi minna.

208 cm pikkune äär tegi NBA-s aastatel 2009-2019 kaasa 635 põhiturniiri mängus. Ta viskas keskmiselt 17,8 minuti jooksul 6,2 punkti ja võttis 4 lauapalli.