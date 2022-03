Podcast "Kuldne geim" | Avo Keel otsekoheselt: alaliit keskendub koondistele, abi vajavad aga klubid​

*Millised tervitussõnad saatis Pärnu poole teele Mihkel Uiboleht?

*Sissejuhatuses Avost ja naiste hingeelust, Jaanusest ja korvpallist ning Reiost ja uue hooaja eelarvest.

*Pärnakate imeline tagasitulek Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias. Kuidas see võimalikuks sai?

*Avo teeb parandusi saatejuhi terminoloogias.

*Kui palju mõjutavad toetajaid pärnakate tulemused?

*Miks mängib Pärnus nii palju leegionäre ja miks käib nende finaalmänge vaatamas mitu korda vähem publikut kui 2019. aastal?

*Kes on töömehed ja kes annavad liiga kiiresti alla ehk Avo iseloomustab oma põhimehi.

*Kas Toomas Jasminist saab Pärnu Võrkpalliklubi uus peatreener?

*Milline näeb järgmisel hooajal välja Pärnu koosseis?

*Klubi endine mängija Tamar Nassar kutsus ellu ülla ettevõtmise.

*Kas ja mil moel on Pärnu Võrkpalliklubi seotud naiste esiliigas esikohta püüdva Pärnu Spordikooliga?

*Avo jätab poliitkorrektsuse kõrvale ja ütleb otse oma arvamuse välja: Eesti võrkpalliliit on keskendunud liigselt koondistele.

*Kas Avo on pettunud, et teda Eesti naiste koondise uueks peatreeneriks ei valitud?

*Kuidas lahendada naiste koondises tekkinud probleem erinevate gruppide moodustumise osas?

*Meenutame Eesti võrkpalli suurkuju Valeri Maksimovit.

*Pafi ennustusrubriigis võetakse ette sedapuhku jäähoki.