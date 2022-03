OTSE DELFI TV-s | TalTech vajab Eesti naiste korvpallimeistriks tulekuks veel üht võitu

Ülekanne on tasuta nähtav Delfi kogupaketi tellijatele.

TalTech/Nordaid võitis avamängu koduväljakul 73:60 ja teise kohtumise Tallinna Ülikooli pallimängude saalis 82:64.

Peatreener Sergio Cubeiro taktikepi all tegutseva Tallinna tehnikaülikooli naiskonna trumbid on agressiivne kaitse, söödurohke koostöö ja kiirrünnakud. Hoolimata seljataha jäänud väsitavast Balti liiga hooajast pakatab liidrile Annika Kösterile ja peamiselt 16-19-aastastele noortele korvpalluritele rajatud naiskond tahtmisest.

„Arvan, et jõuvarusid ikka jätkub veel!“ ütles 19-aastane mängujuht Marie Anette Sepp. “Oleme füüsilise poole treenimisega terve hooaeg vaeva näinud. See on tähtis osa, et agressiivset korvpalli jaksaksime näidata. Hea kehaline ettevalmistus on aidanud tugevasti pingutada. Toetame üksteist ja koos on ikka kergem.“

TalTechi naiskonna peamisi eestvedajaid on olnud treener Raido Ringmets.

„Pean kaks kätt üles tõstma Raido Ringmetsa ees,“ lausus Sepp. „Kogu hooaja vältel on ta selle eest hoolitsenud, et meil oleks kõik vajalik olemas. Meil on väga toetav võistkond, treeneritega saab rääkida kõigest ja mõlemad aitavad nii palju kui vähegi võimalik.“