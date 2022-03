Venemaa pommirünnakus hukkus Ukraina olümpiasportlase isa

"Nii raske on vaadata, mis mu kodulinnas toimub. Venemaa väed aina hävitavad Harkivit. Mul pole sõnu, see on nii valus, eriti pärast seda, mis mu isaga juhtus. Ta tapeti. Ema ja vanaema on endiselt Harkivis. Nad ei taha sealt ära tulla. Ainus, kelle peale loota saab, on meie vaprad sõdurid, kes linna kaitsevad," rääkis 28-aastane Potštarjov Briti ajalehele The Sun.