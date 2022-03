USA sai juba kolmanda vormel-1 etapi

Etapp peetakse novembris ja tänavaringraja pikkuseks on 6,12 km.

Lühikese ajaga on USA-s sõidetavate etappide arv kasvanud ühelt kolmeni. Näiteks mullu kihutati vaid Austinis, aga tänavu on kavas ka Miami GP.

Las Vegase etapi üks promootoritest on vormel-1 sarja omanik Liberty Media. Kuue aastaga, mil Liberty Media vormel-1 sarja on juhtinud, on selle populaarsus USA-s hüppeliselt kasvanud.