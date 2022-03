VIDEO | Pealtpanekutega hiilanud Kotsar sai eurosarjas tavapärasest lihtsama tööpäeva

Viimasel perioodil oli edu nii suur, et Kotsaril polnud vaja enam mängu sekkuda. Ta viskas 24 minutiga 14 punkti, võttis 8 lauapalli ja andis 3 korvisöötu. Eestlane tabas väljakult viskeid üheksast kuus, mõlemad vabavisked läksid sisse.

A-grupis mängiv Hamburg on EuroCupi põhiturniiril võitnud kuus mängu ja kaotanud kaheksa. Trento on ühe võidu ja 14 kaotusega viimane. Kõik tiimid peavad põhiturniiril 16 mängu, Hamburg on praegu grupis seitsmendal kohal, aga parimal juhul on võimalik tõusta viiendaks.