Rootsi korvpallitäht liitus ootamatult Moskva CSKA-ga. Tagajärg oli kiire ja karm: sponsor ütles sportlasest lahti

"Mul on suur au liituda nii suure ajalooga klubiga," vahendas 35-aastase rootslase sõnu CSKA koduleht.

Uudis võeti Rootsis vastu kriitikanooltega. Venemaa korvpall on Ukrainale kallale tungimise tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud ja pealegi on CSKA näol tegu armeetiimiga.

Jerebkot aastaid toetanud joogifirma Vitamin Well teatas täna, et lõpetab palluriga sponsorlepingu. Lisaks pidi sportlase kodukoha Kungsbacka uus korvpalliväljak hakkama kandma Jerebko nime, aga kohaliku korvpalliklubi juht Martin Wendelbo ütles ajalehele Kungsbacka-Posten, et plaanile tuleb kriips peale tõmmata.

"Väga kurb, et Jonas otsustas just CSKA-ga liituda. Tema tase on nii hea, et näiteks Hispaanias mängimine poleks mingi probleem olnud. Kui uudist kuulsime, otsustas klubi ühehäälselt, et enam ei tohi tema nime ükski asi kanda," lausus Wendelbo.

Jerebko käik oli üllatav ka Rootsi korvpalliliidu jaoks. "On selge, et selline ajastus oli pehmelt öeldes üllatav. Peame Jonasega rääkima ja uurima, kuidas ta sellise mõtteni jõudis," vahendas ajaleht Aftonbladet alaliidu peasekretäri Fredrik Joulamo sõnu.

Sportlane ise pole teemat kommenteerinud.

Jerebko on Venemaal ka varem mänginud. 2019. aastal liitus ta pärast NBA-st naasmist Moskva oblasti Himkiga, aga 2021. aasta alguses lõpetas ta isiklikel põhjustel lepingu. Jerebko ütles toona, et Himki jäi talle suure summa võlgu ja lisas, et Venemaale ei soovi ta mõnda aega tagasi minna.

208 cm pikkune äär tegi NBA-s aastatel 2009-2019 kaasa 635 põhiturniiri mängus. Ta viskas keskmiselt 17,8 minuti jooksul 6,2 punkti ja võttis 4 lauapalli.