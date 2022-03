TÄNA | Kas Tartu saab taas kiirelt oma tahtmise või suudab Pärnu mängu põnevaks ajada?

Tartus peetud seeria avamäng oli väga ühepoolnud, Pärnu sai geimides 17, 17 ja 19 punkti. "Küsisin meestelt: kas tegu on põhiturniiri esimese mänguga või finaaliga? Teise geimi alguses korraks süttisime, aga see kestis ka umbes kolm minutit," tõdes Pärnu peatreener Avo Keel, et hoolealused ei olnud miskipärast kohtumiseks hästi valmis.