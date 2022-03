Ukraina jalgpallikoondislane: kontakteerusin Venemaa koondise kapteniga, kuid mind blokeeriti

Evertoni ridades palliv Mõkolenko avaldas, et ta kirjutas Dzjubale kohe sõja esimesel päeval. „Tahtsin teada, mida tema sellest kõigest arvab,” avaldas ukrainlane. „Tänapäevases sõjas on infosõjal väga oluline roll. Kui jalgpallureid meid toetaksid, siis kuulaksid neid ka tavainimesed. Olen kindel, et neid ei pandaks vangi, kui nad sõjast ausalt räägiksid.”

Mõkolenko sõnul proovis ta Dzjubale ka helistada, kuid ka see ettevõtmine ei toonud tulu. Dzjuba suunas on sõja jooksul kriitiliselt sõna võtnud ka Ukraina koondise üks kogenumaid liikmeid Andri Jarmolenko.

„Tean, et osadele teist meeldib kaamera ees oma mune näidata, aga nüüd on aeg neid näidata ka päriselus,” viitas Jarmolenko 2020. aasta intsidendile, kui Dzjuba masturbeerimisvideo internetti lekkis.

„Mul on Venemaa mängijatele küsimus. Miks te istute nagu s*tapead ja ei ütle midagi? Minu riigis tapetakse naisi, emasid, lapsi. Aga te ei ütle midagi, te pole andnud ühtegi kommentaari. Tunnen nii mõndagi teist ja te olete mulle öelnud, et nii ei peaks asjad olema ja president [Vladimir Putin] käitub valesti. Kutid, teil on rahva seas mõjuvõimu. Palun teid, et te seda kasutaksite,” ütles Jarmolenko Instagramis avaldatud videopöördumises.

Dzjuba esitas oma arvamuse samuti Instagramis, aga sõnum polnud päris selline, nagu Jarmolenko lootis.

„Kuni praeguse hetkeni ei tahtnud ma Ukraina teemadel rääkida,” alustas Dzjuba. „Mitte sellepärast, et ma kardaks, aga ma pole poliitikas ekspert. Aga nagu kõigil, on ka minul oma arvamus. Kuna mind on igalt poolt sellesse teemasse kistud, siis ma väljendan seda.”

„Olen igasuguse sõja vastu. Sõda on hirmus. Aga samal ajal olen ka vihkamise vastu, mis võtab iga päevaga üha uusi mõõtmeid. Olen rahvuspõhise diskrimineerimise vastu. Ma ei häbene, et olen venelane. Olen uhke. Ja ma ei saa aru, miks sportlased peaksid kannatama,” viitas Dzjuba paljude alaliitude ja võistluste korraldajate otsustele Venemaa ja Valgevene koondislasi mitte starti lubada.