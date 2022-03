Kristjan Ilves: kui nüüd suusad nurka visata, siis jääks kõik viljad maitsmata

Ilves tõdeb Betsafe’i podcastis Kalev Kruusile, et see on olnud ulmeline hooaeg tema karjääris. Olid omad eesmärgid ja plaanid, kuid ta ei uskunud, et kõik kulgeb nii stabiilselt ning kehvemad kohad jäävad 10. juurde. Loomulikult oli asju, mis jäid puudu, aga kokkuvõttes oli tase tänavu midagi muud.

Ta kinnitab, et Norra treenima minek tuli kõige õigemal ajal, sest vastasel juhul ei saaks teda tõenäoliselt enam hüppemäel näha. „Mul on käsil kolmas aasta Norras – oleme teinud stabiilselt tarka tööd ja suvel nägin, et trennis pole ühtegi halba hüpet. See on hea eeldus,“ sõnas ta. Ilvese sõnul näidatakse võistlustel kindlat turvalist taset ning kui see piisavalt kõrgeks ajada, siis ongi head tulemused käes. „Kui ma eesotsas ei ole peale hüppeid, siis ei suusatamisega ei sõida tagant poodiumile.“

Kuigi ta on aasta suusahüpetes tõusnud 10 kohta, siis kinnitab sportlane, et pole kunagi nii vähe hüppeid treeninud kui eelmisel aastal. „See on tark treening. Tegin rohkem sisetreeninguid, akrobaatikat ja treenisin tunnetust, lisaks meeletu arv kuivtrenni rullikult mattidele. Hakkasime kruttima peenhäälestust ja sinna jõudmiseks olen pidanud 20 aastat seda tegema.“ Ilvese sõnul teeb Norra heaks süstemaatilisus – kui Eestis sai ta mingi tasemeni hästi teha, siis tegelikult ei olnud stabiilsust ning tulemused olid mingil määral juhuslikud.

„Ma tahaks uskuda, et mu võimetel pole piire, kuid loomulikult jäävad lõpuks ette mingid füüsilised eeldused. Ma olen oma võimetele lähedal, aga natuke paremaks annab veel minna. Eesmärk on tõsta ikkagi keskmist taset ja õnneks seal on veel ruumi,“ ütles Ilves.

Näiteks suusatamises tunneb ta tänavu esmakordselt, et oskab sõita palju ökonoomsemalt. „Tehnilist põhja on mul ikka vähe. Oleme kunagi Anatoli Šmiguniga teinud suurt tööd, aga Norras näen, et tehakse teisiti. Füüsikaseaduste vastu ei saa, kuid võib-olla olid tollal ajastud ja tehnikad teised.“