40-aastane Zlatan Ibrahimovic tahab koondise esindamist jätkata

„Loodetavasti saan võimaluse jätkata. Kui püsin terve, siis tunnen, et mul on koondisele veel midagi anda,” sõnas otsustavas kohtumises 79. minutil väljakule pääsenud Ibrahimovic ajakirjanikele.

„Praegu on kõik pettunud. See on masendav, kuid kaotuse järel on see normaalne. Kõik tahavad MM-il mängida ja kogeda seal mängimise tunnet. Kahjuks seda aga seekord ei juhtu,” lisas Ibrahimovic, kes on Rootsi koondist esindanud 2002. ja 2006. aasta MM-idel.