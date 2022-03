DELFI LARNACAS | Küprose peatreener: näitasime, et tahtsime võitu rohkem kui meie vastane

"Tahaksin õnnitleda oma mängijaid selle tulemuse, pingutuse, nende käitumise ja nende kümne koos veedetud päeva eest. Oli eriline ja tähtis mäng ning oleme väga rõõmsad, et me oma eesmärgi täitsime," ütles Kostenoglou pressikonverentsil.

"Saime punase kaardi ja mängisime edasi kümne mehega, kuid jätkasime ikka samal moel ning olen seetõttu oma meeskonna üle uhke. Meil oli enne mänge palju probleeme. Paar tundi enne mängu kaotasime Grigoris Kastanose (Itaalia kõrgliigas mängiva poolkaitsja - toim), kes haigestus. Probleeme on olnud veelgi, aga me vastasime neile parimal võimalikul moel."

"Teadsime, et meil on Eesti näol vastas väga distsiplineeritud ja tugev meeskond. Väga tähtis oli, et me endale võõrsil väravat lüüa ei lasknud. Näitasime nende kahe mängu kokkuvõttes, et tahtsime seda võitu rohkem kui meie vastane."