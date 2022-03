FOTO | Fännid panid jalgpalliliidu kontori ette küünlad, mis püroloa puudumisel kohe ära korjati

"Kahjuks korjas staadioni administraator need sealt sama kiiresti ära põhjendusega, et pürotehnika jaoks on vaja eriluba. Nende sinna jätmine olevat tuleohtlik. Küünlad surnuaial männi kõrval ei ole tuleohtlikud, aga jalgpalliliidu trepil millegipärast on," imestas Mölder.