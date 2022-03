DELFI VIDEO LARNACAST | Sander Puri: nälga või hasarti oli vähe

"Play-out mäng... Varem pole selliseid mänge olnud. Üks meeskond peab kaotama ja kahjuks olime see meie. Kuidas neist üle olla...? Eks praegu on muidugi raske, aga tuleb selle aastaga C-liigasse tagasi tõusta ja näidata, et see ei ole meie tase, kuhu me langesime."