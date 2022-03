Venemaa alustatud sõja mõju: vähemalt kaks klubi KHL-is uuel hooajal enam jääle ei tule

KHL kinnitas Vene meediale, et kaks klubi pole uueks hooajaks mängimiseks tähtajaks avaldust teinud. Küll aga ei mainitud, mis klubidega on tegu.

Kõigi eelduste kohaselt on üheks klubiks Riia Dinamo , mis teatas veebruari lõpus pärast Venemaa ja Valgevene sõjalist sissetungi Ukrainasse, et lahkub kontinentaalsest jäähokiliigast. Ka Helsingi Jokerit otsustas sõja tõttu hooaja lõpetada, kuid Ilta-Sanomati teatel pole veel selge, mis tihedalt Venemaaga seotud Soome klubist edasi saab.

„Räägitud on sellest, et meeskondade arv ilmselt väheneb ja tavaline Venemaa liiga tuleb tagasi. Keegi ei tea, mis saab majanduse ja poliitikaga,” mõtiskles ta. „Tänavu oli liigas üle 150 välismaalase, järgmisel hooajal on raske näha, et neid oleks üle kümne. Muidugi leidub neid, kelle jaoks pole praegu seal mängimine probleem, aga suurem osa kindlasti enam ei lähe.”