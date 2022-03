Itaalia koondise peatreener katastroofi järel ametist ei lahku: oleksime võinud tulla maailmameistriks

Mõistangi langesid valitsevad Euroopa meistrid Saapamaal suure kriitikarahe alla. Itaalia meedias spekuleeriti, et Mancini astub pärast krahhi ise ametist tagasi.

Esmaspäeval teatas 57-aastane itaallane, et seda siiski ei juhtu. "Rääkisin Itaalia alaliidu presidendi Gabriele Gravinaga. Meil on kõige osas samad ideed," vahendas Goal.com Mancini sõnu pressikonverentsil, mis peeti seoses teisipäevase sõprusmänguga Türgi vastu. "Räägime pärast mängu rahulikumalt sellest, mida on vaja tulevikus parandada."