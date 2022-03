Mick Schumacheri karm avarii läheb Haasile kalliks maksma

Ehkki 23-aastane Schumacher pidi sõidu vahele jätma, pääses ta avariist õnneks suuremate vigastusteta. Küll aga ei jäänud suurt midagi Haasi vormelist järele.

Haasi pealiku Günther Steineri sõnul jäid enam-vähem terveks masina šassii, mootor ja aku. "Kõik muu on aga katki!" rääkis ta Motorsporti vahendusel. "Kulud on kõrged, sest praktiliselt kogu vedrustus on läinud: välja arvatud vasaku esiosa juures. Seal on ehk midagi alles."

Steineri hinnangul võivad kulud ulatuda kuni ühe miljoni USA dollarini. "Kõik ülejäänu on süsinikpulber. Rahaliselt ma ei oska täpselt öelda, aga käigukast, kogu kere ja radiaatorid on läinud. Ütleksin, et kulud ulatuvad 500 000 kuni ühe miljoni dollari vahele," tõdes ta.

Arvestades, et iga F1 tiimi jaoks on seatud hooaja eelarve osas kindlad piirid, siis on suurte avariide vältimine meeskonna jaoks väga oluline. Üks selline õnnetus Haasile suurt kahju ei tee, kuid pidevad avariid hakkaksid tiimile juba peavalu valmistama.

"Võidusõidus ei saa kunagi hoida täpselt eelarvest kinni nagu seda tavalises äris tehakse," sõnas Steiner. "Siin on alati risk juures. Mõistagi on tiimidel varud olemas, aga pärast kaht-kolme sellist avariid pole sellest enam midagi järel."