Hyundai meeskonda ootab ees suur väljakutse

Seega näitab Horvaatia ralli, kuidas on Hyundai vahepealse aja jooksul asfaltil edasi arenenud. "Asfalt oli kindlasti meie nõrk koht. Testimisreeglite tõttu ei saa me eriti arendusega tegeleda. Põhimõtteliselt on iga sõitja jaoks vaid üks testipäev," rääkis Ott Tänak WRC kodulehe vahendusel. "Peame need kolm päeva ära kasutama. Mehed töökojas töötavad väga kõvasti ja nagu olen varemgi öelnud: näen autos suurt potentsiaali."