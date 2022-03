Barcelona toob suvel meeskonda vähemalt kaks nimekat mängijat, Lionel Messist klubi huvitatud pole

Laporta avaldas, et Barcelona on kahe välisklubi mängijaga juba lepingud järgmiseks hooajaks sõlminud. "Üks on poolkaitsja, teine on keskkaitsja. Nende nimesid ma mainida ei tohi," jäi Laporta salapäraseks. Jalgpallimaailmas just üleminekutele keskenduva jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel on tegu Itaalia liiderklubi AC Milani keskväljamootori Franck Kessie ja Londoni Chelsea kogenud kaitsja Andreas Christenseniga.

Mõlemat mängijat on meedias Barcelonaga seostatud juba paar kuud. Tasub mainida, et Kessie ja Christenseni lepingud vastavalt Milani ja Chelseaga aeguvad käimasoleva hooaja järel ehk Barcelona pääseb üleminekutasude maksmisest.

Laporta kinnitas ühtlasi, et klubi endine talisman, mullu suvel Pariisi Saint-Germaini siirdunud Lionel Messi Barcelona radaril pole. "Möödunud suvel tegime seda, mida olime sunnitud tegema," vihjas president finantsprobleemidele. "Mingit vestlust Messiga tema potentsiaalse tagasituleku osas pole olnud. Reaalsus on, et praegu me seda võimalust ei kaalu. Lionel on maailma parim, kuid selline tehing meie plaanidesse ei mahu."

Üks ründestaar ikkagi liitumas?

Laporta andis mõista, et vähemalt Mbappe ja Haalandi tehingud läheksid klubile liiga kalliks maksma. "Me ei kulutaks kunagi nii suuri summasid. Praegu on nad Barcelonast väga kaugel," tõdes ta.

"Ma ei saa öelda, kas me oleme Lewandowski või Salah' esindajatega läbirääkimisi pidanud, sest vastasel juhul ütleb klubi mulle, et tekitan läbirääkimistel probleeme," lisas Laporta krüptiliselt.