Genka NBA seisust: sisendan endale, et mulle ei meeldi Heat, aga satsina on nad ikka vägevalt pannud

Kes on olnud hooaja suurimad üllatajad?



Miami Heat mängis juba eelmine aasta väga edukalt, jäädes küll play-off’i esimeses ringis alla tulevasele meistrile Milwaukee Bucksile.

Arvestades, et idakonverentsis on tiitlipretendente rohkem kui kunagi varem, siis Miami esikoht konverentsis on ikkagi üllatav. Meeskond on muidugi täis mängijaid, kes on füüsilised ja verejanulised nagu punt jässakaid rotveilereid ning ei kohku endast pikemate ja osavamate vastu minnes. Kasvõi P. J. Tucker, kes juba Houstoni ajal enda mõistes hiiglastega võitles. Lisaks Kyle Lowry, Markieff Morris ja kogu satsi vedav kindral, enesekindluse kehastus Jimmy Butler. Sisendan endale, et mulle ei meeldi Heat, aga satsina on nad siiani ikka vägevalt pannud.

Kes on toonud pettumuse?



Ei saa üle ega ümber Kristaps Porziņģisest. Kuidagi lootsin ikka, et Washingtoni liikumisega avaneb temas see superstaari aura, mis tal Knicksis kunagi oli. No ei viitsi mees lauda võtta. Ei saagi, kui sa kolmese taga passid. See mees peaks olema kaksikduubli mees igas mängus, kuid paraku ei ole seda mitte. Lisaks käib ta väljakul nagu 2,5-aastane laps lasteaias: kolm päeva platsil ja siis istub kolm nädalat haigena kodus või pingiotsal.

Eks vigastused ongi need, mis on hooajaeelseid lootusi purustanud. Force majeure, millega ei taha kunagi arvestada, aga kahjuks peab. Ilma Anthony Daviseta ei tule Lakersil eriti midagi välja, kuigi LeBron paneb ikka hullu. Suurim pettumus on minu kahe lemmiku, Kawhi Leonardi ja Zion Williamsoni terve hooaja väldanud vigastused. Lootsin väga, aga paraku sel hooajal me ilmselt kumbagi väljakul ei näe. Samas, Klay Thompson on tagasi, mis on positiivne.

Kes võidab tiitleid, kes südameid?