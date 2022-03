Eestiga seotud korvpallurit ei lastud pikkuse tõttu Ukraina sõtta

Aderinan lisas, et praeguses sõjas on kodumaa kaitsmine iga Ukraina mehe kohus. "Minu seisukoht on lihtne. Meie, kõik mehed, peame seda tegema. Kui nad mind sõtta ei vii, siis minu südametunnistus ei luba lihtsalt kodus istuda. Jah, sõda on hirmutav, kuid parem on karta, kui et mu südametunnistus mind hiljem piinama hakkab. Kui ma ei saa aidata relvadega, sest nad ütlevad mulle, et ma pole valmis ja mind pole koolitatud, siis olen valmis vabatahtlikuna aitama," ütles Adediran, kes on tegelikult Venemaa ja Nigeeria päritolu. Tema ema on venelanna ja isa nigeerlane, kuid mehel on Ukraina pass.