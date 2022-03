Ronaldo enne otsustavat play-offi Põhja-Makedooniaga: see on elu ja surma mäng

Tõenäoliselt on see Manchester Unitedi ründaja Ronaldo viimane võimalus MMile jõuda, kui ta just ei mängi 41-aastaseks saamiseni.

Ronaldo lisas: "Ma läksin eile õhtul magama, mõeldes, et tahan, et staadion paneks meie hümni ajal muusika seisma ja laseks fännidel seda a cappella laulda, et näidata meie kirge, tugevust ja ühtsust."

"Meie jaoks on see mäng elu ja surma küsimus. Selle mängu võitmine on vastutus. Meie jaoks on see ka meie elu mäng. Nad [vastased] on paljudes mängudes üllatanud, kuid ma usun, et nad ei üllata meid," lisas Portugali koondise kõigi aegade parim väravakütt. Oma 115-st koondise väravast seitse on Ronaldo löönud MMidel.