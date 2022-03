Hokitäht Ilja Kovaltšuk Ukraina sõjast: venelased ei saa toimuvat mõjutada

"Olin meie noorte mängijate pärast tõsiselt ärritunud. Sporti on alati poliitikast eemal hoitud ja nüüd tõmmati see järsku sellesse. Venemaa mängijatel kadus suurepärane võimalus oma oskusi maailmale näidata," sõnas 38-aastane Kovaltšuk Venemaa koondise eemaldamise kohta MMilt.

11 korda maailmameistrivõistlustel osalenud Kovaltšuk avaldas Sport-Ekspressile antud intervjuus lootust, et järgmise aasta MM toimuks ikkagi Peterburis ja Venemaa koondise osalusel.

"Ma väga loodan, et meil lubatakse ikkagi MM Venemaal pidada. Terve maailm teab väga hästi, kui edukalt me selliste suurturniiride korraldamisega hakkama saame. Kui meenutada jalgpalli maailmameistrivõistlusi [2018. a], siis kõigil oli selle üle hea meel. Olen kindel, et ka hoki tuleks sama hea," usub Kovaltšuk.