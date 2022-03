KOMMENTAAR | Kui kaua kavatsevad jalgpalliliidud ukrainlasi mõnitada?

See, et Eesti – Küprose mängul ei lubatud Putini vastast plakatit staadionile, ei ole mingi üllatus. Siinkohal tahaks kiita mainitud plakati meisterdajaid, kõik oluline on viisakas vormis ja vaimukalt ära öeldud – venelased, teie füürer ei vääri teie lojaalsust. See on sõnum, mida tulebki levitada igal sammul, et aidata lõpetada sõda Ukrainas ja veelgi enam – vältimaks III maailmasõja puhkemist.

Aga tundub, et UEFA ja FIFA ei ole probleemi tõsidusest aru saanud ei viimase kaheksa aasta jooksul ega isegi mitte nüüd. Tõsi, Venemaa koondised on turniiridelt eemaldatud, kuid näiteks kaasagressor Valgevene saab rahulikult edasi pallida. Laupäeval võitis Valgevene U21 koondis EM-valiksarjas Küprost 1:0.

Ja läheb veel põnevamaks, neljapäeval toimuval FIFA kongressil peaks hääletusele tulema organisatsiooni põhikirja muudatused, üheks ettepanekuks on, et vene keelest saaks FIFA ametlik töökeel inglise, prantsuse, hispaania ja saksa keele kõrval.